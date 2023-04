Qatargate | Eva Kaili fuori dal carcere dopo quattro mesi

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Il casosi arricchisce di una nuova svolta: Evatorna a casadi. Arrestata il 9 dicembre 2022 la ex vicepresidente del Parlamento europeo è stata rilasciata il 12 aprile. La giustizia belga ha disposto per l’eurodeputata greca gli arresti domiciliari con l’obbligo di braccialetto elettronico. “Una decisione logica che abbiamo atteso per fin troppo tempo“, ha commentato l’avvocato Sven Mary. Eva. Foto Twitter @askanews ita: “Ho pensato al suicidio“ Due settimane fa il Corriere della Sera aveva ricostruito uno sfogo di. “il clamore dei primi giorni di questa vicenda non parla più nessuno” aveva detto la politica greca. “Non mi sento una vittima, mi sento un trofeo di una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Qatargate: Eva Kaili esce dal carcere e va agli arresti domiciliari - Agenzia_Ansa : Dopo oltre quattro mesi di carcere anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili è stata rilasciata. A… - fattoquotidiano : Qatargate, anche Eva Kaili va ai domiciliari: è l’ultima degli arrestati a uscire dal carcere - alessan75877023 : RT @SecolodItalia1: Qatargate, scarcerata la socialista Eva Kaili: andrà ai domiciliari col braccialetto elettronico - scuroscuroscuro : RT @ultimora_pol: Qatargate, l’ex vice presidente del Parlamento europeo, Eva #Kaili, andrà ai domiciliari. Stesso provvedimento adottato i… -

La ex vicepresidente del Parlamento EuropeoKaili e' stata scarcerata dopo oltre 4 mesi di detenzione ed e' posta stata posta sotto ... la procura belga che indaga sul, ha chiesto l'...... per fare il punto sull'inchiestache ha colpito il Parlamento europeo e aveva portato in ... rispettivamente padre e fratello del compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo...Kaili esce dal carcere, finalmente. L'ex vicepresidente del Parlamento Europeo, arrestata in pompa magna nell'ambito dell'inchiesta sul, torna a casa. I giudici hanno disposto per lei ...

Qatargate: Eva Kaili esce dal carcere dopo oltre 4 mesi - Europa Agenzia ANSA

(Adnkronos) - L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili andrà ai domiciliari con braccialetto ... dal 9 dicembre scorso con l'accusa di corruzione nell'ambito dell'inchiesta Qatargate.Dopo oltre quattro mesi di detenzione, Eva Kaili esce dal carcere. L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, arrestata il 9 dicembre dello scorso anno nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto ...