Qatargate | anche Eva Kaili va ai domiciliari | è l’ultima degli arrestati a uscire dal carcere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo oltre quattro mesi,indagati eccellenti delpuòdal. Il Tribunale di Bruxelles ha concesso gli arresticon obbligo di braccialetto elettronico a Eva, l’ex vicepresidente greca del Parlamento europeo arrestata il 9 dicembre scorso con le accuse di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. “Una decisione logica che abbiamo atteso per fin troppo tempo”, ha commentato Sven Mary, uno dei suoi avvocati. Per l’altro, Michalis Dimitrakopoulos,“esce di prigione a testa alta e con dignità, non ha confessato reati che non ha commesso, lotterà per la sua innocenza fino alla fine”. La parlamentare socialista era stata sottoposta a custodia cautelare nonostante ...