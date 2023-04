Pull&Bear inaugura flagship store a Milano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il brand porta nell’emblematica Via Torino il suo concept rinnovato di immagine del negozio: tre piani di oltre 1.300 metri quadrati di superficie commerciale Ha aperto le porte mercoledì scorso, nella centralissima via Torino, a Milano, il nuovo flagship store di Pull&Bear, il marchio di moda giovane del gruppo Inditex. Il brand, presente in Italia con 54 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, rafforza così la sua presenza in uno dei suoi mercati principali inaugurando uno stabilimento a tre piani di oltre 1.300 metri quadrati di superficie commerciale, gestito da un team di 50 persone. Lo store costituisce il primo punto vendita di Milano con la nuova immagine del brand: un concept di negozio innovativo e digitalizzato, in cui la versatilità raggiunge nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il brand porta nell’emblematica Via Torino il suo concept rinnovato di immagine del negozio: tre piani di oltre 1.300 metri quadrati di superficie commerciale Ha aperto le porte mercoledì scorso, nella centralissima via Torino, a, il nuovodi Pull&Bear, il marchio di moda giovane del gruppo Inditex. Il brand, presente in Italia con 54 negozi distribuiti su tutto il territorio nazionale, rafforza così la sua presenza in uno dei suoi mercati principalindo uno stabilimento a tre piani di oltre 1.300 metri quadrati di superficie commerciale, gestito da un team di 50 persone. Locostituisce il primo punto vendita dicon la nuova immagine del brand: un concept di negozio innovativo e digitalizzato, in cui la versatilità raggiunge nuovi ...

