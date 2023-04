Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Psg, Medina avvisa Mbappé: 'Se mi dribbla...': In Ligue 1 è tempo di Lens-Paris Saint-Germain, sfida decisiva per l… - Ouumi_ : RT @DiMarzio: #PSG, le dure parole del difensore del #Lens Medina su #Mbappe - mayoraltitolare : RT @DiMarzio: #PSG, le dure parole del difensore del #Lens Medina su #Mbappe - DiMarzio : #PSG, le dure parole del difensore del #Lens Medina su #Mbappe -

Commenta per primo In Ligue 1 è tempo di Lens - Paris Saint - Germain, sfida decisiva per l'assegnazione del titolo. Il difensore argentino dei giallorossi, Facundo, a El Grafico , ha lanciato la sfida a Kylian Mbappé e compagni: 'Sarà sicuramente complicato marcare Messi perché non voglio fargli male. Nel caso in cui non riuscissi a prenderlo lo ...In Francia tutti sono pronti per il super match di Ligue 1 trae Lens , in programma sabato prossimo a Parigi. Gli uomini di Galtier hanno 6 punti di vantaggio ..., difensore argentino del ...(Photo by MIGUEL/ AFP) Ci sono ultras e ultras. In Francia quelli delsi sono fatti sentire in merito alle dichiarazioni dell'ex dirigente del Nizza Julien Fournier su presunti commenti ...

L'avvertimento di Medina infiamma PSG-Lens: Mbappé non è Messi ... Fanpage.it

A pochi giorni dallo scontro diretto di Ligue 1 tra Psg e Lens, il campione francese ha subito un duro attacco da parte di un avversario ...