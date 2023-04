PSG, che minaccia per Mbappé: «Uscirà in ambulanza» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole rivolte a Kylian Mbappé, fuoriclasse del PSG e della nazionale francese. Tutti i dettagli sull’attaccante Facundo Medina, difensore argentino del Lens, ha parlato a El Grafico della prossima sfida contro il PSG che potrebbe essere decisiva per la vittoria del campionato. PAROLE – «Sarà sicuramente complicato marcare Messi perché non voglio fargli male. Nel caso in cui non riuscissi a prenderlo lo afferrerei per la maglia, poi gli chiederei di abbracciarmi. Per quanto riguarda Mbappé se dovesse saltarmi dovrebbe andare via con un’ambulanza». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Le parole rivolte a Kylian, fuoriclasse del PSG e della nazionale francese. Tutti i dettagli sull’attaccante Facundo Medina, difensore argentino del Lens, ha parlato a El Grafico della prossima sfida contro il PSG che potrebbe essere decisiva per la vittoria del campionato. PAROLE – «Sarà sicuramente complicato marcare Messi perché non voglio fargli male. Nel caso in cui non riuscissi a prenderlo lo afferrerei per la maglia, poi gli chiederei di abbracciarmi. Per quanto riguardase dovesse saltarmi dovrebbe andare via con un’». L'articolo proviene da Calcio News 24.

