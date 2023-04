Provincia di Salerno, presentazione dell’edizione 2023 “Racconti d’Estate” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Venerdì 14 Aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta di Palazzo S. Agostino, sede dell’Amministrazione Provinciale di Salerno, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2023 dei “Racconti d’Estate 2023”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno) e Lars – Centro di Riabilitazione di Pellezzano. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Sindaco di Pellezzano, nonché Consigliere Provinciale di Salerno con delega alla Cultura, Francesco Morra e il direttore di dLiveMedia, Roberto Vargiu. Nel corso della ... Leggi su zon (Di mercoledì 12 aprile 2023) Venerdì 14 Aprile, alle ore 10.30, presso la Sala Giunta di Palazzo S. Agostino, sede dell’Amministrazionele di, si terrà la conferenza stampa didei “”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di) e Lars – Centro di Riabilitazione di Pellezzano. All’incontro con i giornalisti saranno presenti il Sindaco di Pellezzano, nonché Consiglierele dicon delega alla Cultura, Francesco Morra e il direttore di dLiveMedia, Roberto Vargiu. Nel corso della ...

