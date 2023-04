Propaganda russa | i bambini nelle scuole devono elogiare in tuta mimetica la guerra di Putin

(Di mercoledì 12 aprile 2023)come Stalin e il continuo richiamo alla 'Santa Russia '. A un anno e più dall'inizio dell'invasione su vasta scala delle truppe russe in Ucraina, laha profondamente cambiato non solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Una bufala della propaganda russa molto diffusa in Italia è quella degli ucraini «responsabili di un genocidio di 1… - Tg3web : Pubblicati online nuovi documenti del Pentagono che proverebbero la presenza di militari delle forze speciali della… - AutogriLLocryp : Ok quindi i tweet dell'ANSA sono bersaglio della propaganda russa... Tra l'altro a commentare sono sempre i soliti… - sayaddhina : RT @Filippo__Rossi: Propaganda russa spaccia riprese di San Pietroburgo come fossero nuove costrizioni a #Mariupol ?????? poveri trolletti rus… - globalistIT : Ottimo modello per i nostri reazionari, gli stessi che fino all'altro ieri elogiavano Putin come democratico, liber… -

Putin come Stalin e il continuo richiamo alla 'Santa Russia '. A un anno e più dall'inizio dell'invasione su vasta scala delle truppe russe in Ucraina, la guerra ha profondamente cambiato non solo ...... in particolare la preparazione di una campagna diin diversi paesi africani. Progetti ... L'obiettivo dell'intelligence militareera anche quello di propagare sui media africani ...... ma dobbiamo verificarne l'autenticità' Questa la replica del Cremlino rilasciata all'agenzia...islamico diffonde infatti da anni in Rete questo tipo di video come parte della suaper ...

Il video della propaganda russa: lo scontro ravvicinato al fronte Repubblica TV

Putin come Stalin e il continuo richiamo alla “Santa Russia“. A un anno e più dall’inizio dell’invasione su vasta scala delle truppe russe in Ucraina, la guerra ha profondamente cambiato non solo ...Pare improbabile che Jacopo Coghe avrebbe lanciato la medesima petizione se la loro maestra Marisa avesse letto in classe un brano del Corano.