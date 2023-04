Proiezione-incubo per l' estate | oltre 50mila sbarchi al mese

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un'emergenza senza precedenti. Un Paese, il nostro, lasciato solo al suo destino. Nell'indifferenza dell'Unione Europea, pronta a spendersi in belle parole di circostanza, ma non ad attuare un piano che consideri i confini italiani come delimitazioni continentali. Non si fermano glidi migranti sulle coste italiane. Il governo ha proclamato ieri lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. Una realtà, che solo ad un occhio poco attento può apparire eccessiva. Come spesso succede quando si analizzano fenomeni sociali di questa portata, i numeri sono uno strumento eccellente per dirimere polemiche e arrivare al cuore stesso della ...