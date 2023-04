Programmi TV di stasera | mercoledì 12 aprile 2023 ‘A Casa Tutti Bene – La Serie’ arriva in chiaro su Tv8

(Di mercoledì 12 aprile 2023) A- La Serie (foto US Tv8) Rai1, ore 21.30: Pretty Woman Film del 1990 di Garry Marshall con Richard Gere e Julia Roberts. Trama: A Hollywood, un ricco e affascinante uomo d’affari assolda per due settimane una prostituta facendole conoscere i lussi di una vita agiata e ricevendone in cambio una lezione d’umanità e d’amore. Rai2, ore 21.20: Rocco Schiavone 5 Fiction. 5×02 Chi parte e chi resta: Sebastiano, amico di Rocco, è fonte di grande stress, ma deve altresì occuparsi della morte della Martinet, nota studiosa di Leonardo. Tanti i pensieri per Rocco, nei quali c’è anche Sandra. Rai3, ore 21.25: Chi l’ha Visto? Attualità. Che fine ha fatto l’assassino di Niccolò Ciatti? Rassoul Bissoultanov, il ceceno professionista di lotta e di arti marziali, condannato in entrambi i procedimenti aperti a suo carico in Spagna e ...

... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 12 Aprile . I Migliori Film......AVVENTURA DA VEDEREIN TV I Goonies, ore 21:00 su Sky Cinema Family Memorabile avventura a firma Richard Donner. Un gruppo di ragazzini cerca il tesoro di un leggendario pirata.

Stasera in TV, Mercoledì 12 Aprile 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali can ...Atlantide -Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento culturale tra storia, scienza e attualità, torna con una nuova puntata come ogni mercoledì alle 21:15 su La7. Questa sera il con ...