Programma MotoGP, orari e tv GP Americhe 2023: palinsesto Sky e TV8 14-16 aprile (Di mercoledì 12 aprile 2023) Terza gara del Motomondiale: dopo il Portogallo e l'Argentina ci si trasferisce in Texas, ad Austin per il Gran Premio delle Americhe 2023. Il COTA di Austin, uno dei circuiti più spettacolari ed impegnativi dal punto di vista fisico dell'intero campionato. Ducati vuole dimostrare ulteriormente la sua superiorità dopo le prime gare dell'anno: sia la moto ufficiale che le clienti stanno viaggiando fortissimo. In testa al Mondiale c'è la Mooney VR46 di Marco Bezzecchi e immediatamente dopo c'è Pecco Bagnaia che ha fatto fatica a Termas de Rio Hondo per la pioggia. Per trovare un pilota non Ducati nella classifica generale del Mondiale bisogna arrivare alla quinta posizione di Maverick Vinales. Lo spagnolo con Aprilia ha limitato i danni in Argentina, ma da lui e Aleix Espargarò ci si aspetta di più. Molto indietro invece Yamaha e Honda che dovranno ...

