Profumi al neroli | i migliori da indossare in primavera

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra tutti i fiori, quelli dell’arancio sono i più stagionali. Sbocciano puntualmente tra aprile e maggio ed è in questo momento che vanno raccolti per trasformarli in profumo, anzi in. Quest’ultimo, infatti, altro non è che l’olio essenziale estratto dalle gemme dei fiori d’arancio, è caratterizzato da una scia avvolgente ma fresca al tempo stesso e prende il nome da una principessa italiana vissuta a Nerola, nel Lazio, nel XVII secolo. Anna-Maria de la Trémoille-Noirmoutiers, seconda moglie di Flavio Orsini, principe di Nerola e duca di Bracciano, era così affascinata dal profumoche lo usava in abbondanza sia negli ambienti sia sui vestiti. Quasi senza saperlo, lanciò una moda che si diffuse fino alla corte di Luigi XIV. E che ancora oggi attraversa il mondo della profumeria.profumo: come si estrae Non tutti ...