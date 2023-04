Professioni: Meloni, 'con equo compenso restituite dignità e giustizia' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull'equo compenso. Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberi Professionisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone. Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituire dignità e giustizia a tanti Professionisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni economicamente inique". Lo scrive il premier Giorgia Meloni su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - "Oggi la Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull'. Una norma che ha l'intento di riconoscere e tutelare la qualità e la quantità del lavoro svolto dai liberisti nei confronti dei cosiddetti contraenti forti. Una legge attesa da anni che ho voluto riproporre a inizio legislatura e di cui sono orgogliosamente prima firmataria insieme al collega Morrone. Ringrazio tutti i deputati e i senatori per questo importante traguardo raggiunto volto a restituirea tantisti a cui per troppo tempo sono state imposte condizioni economicamente inique". Lo scrive il premier Giorgiasu Facebook.

