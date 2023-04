Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Bene legge equo compenso, attesa da decenni" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Provvedimento atteso da decenni, quanto mai opportuno, specialmente in un'epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro, sull'approvazione della legge sull'equo compenso. "Si potranno trovare -ha continuato De Luca, che è anche presidente del Cup e vice presidente di Professionitaliane- miglioramenti al testo, certamente necessari, ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata" "I Professionisti ritenevano prioritaria e urgente in questa fase l'approvazione del ddl senza ulteriori modifiche per dare attuazione a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Roma, 12 apr. (Labitalia) - "Provvedimento atteso da, quanto mai opportuno, specialmente in un'epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti". Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine deidel, sull'approvazione dellasull'. "Si potranno trovare -ha continuato De, che è anche presidente del Cup e vice presidente ditaliane- miglioramenti al testo, certamente necessari, ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata" "Isti ritenevano prioritaria e urgente in questa fase l'approvazione del ddl senza ulteriori modifiche per dare attuazione a un ...

