Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): “Bene legge equo compenso, attesa da decenni” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il commento: "Si potranno trovare migliorie ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata" “Provvedimento atteso da decenni, quanto mai opportuno, specialmente in un’epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro, sull’approvazione della legge sull’equo compenso. “Si potranno trovare -ha continuato De Luca, che è anche presidente del Cup e vice presidente di Professionitaliane- miglioramenti al testo, certamente necessari, ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata” “I Professionisti ritenevano prioritaria e urgente in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Il commento: "Si potranno trovare migliorie ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata" “Provvedimento atteso da, quanto mai opportuno, specialmente in un’epoca in cui si parla tanto di salario minimo, ma solo per i lavoratori dipendenti”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Rosario De, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine deidel, sull’approvazione dellasull’. “Si potranno trovare -ha continuato De, che è anche presidente del Cup e vice presidente ditaliane- miglioramenti al testo, certamente necessari, ma che nulla tolgono al principio sancito con la norma approvata” “Isti ritenevano prioritaria e urgente in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): 'Bene legge equo compenso, attesa da decenni' - ProSoSan : RT @welforum: Proseguono i contributi sul tema della crisi nelle professioni sociali. Oggi su - welforum : Proseguono i contributi sul tema della crisi nelle professioni sociali. Oggi su - luca_bernaroli : RT @giubileif: Negli anni è passato un messaggio culturale errato secondo cui esistono lavori di serie a e lavori di serie b, in realtà è m… - ___________Luca : Tra le questioni da trattare, l’art. 4 del D.L. 44/2021, come sostituito dal D.L. 172/2021, nella parte in cui prev… -