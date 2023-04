Produzione del latte, Sbraccia (Crescere Insieme): “Un incontro per sostenere le aziende del territorio in crisi” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – “Un incontro con il cuore pulsante della Produzione nostrana: Insieme al presidente Mario Baccini, al consigliere comunale Roberto Severini, abbiamo incontrato i produttori di latte e le loro aziende, tra cui il presidente della Cooperativa latte Più Valentino Vela”. A darne notizia è Paolo Sbraccia, candidato alle prossime elezioni comunali di Fiumicino nella lista civica Crescere Insieme. “Fondamentale, – spiega Sbraccia – è restare al loro fianco in questo momento più che mai, per discutere aiutarli ad affrontare la crisi e l’aumento dei prezzi che ha investito il comparto produttivo. Un sostegno concreto è quello che occorre per salvaguardare la Produzione di prodotti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – “Uncon il cuore pulsante dellanostrana:al presidente Mario Baccini, al consigliere comunale Roberto Severini, abbiamo incontrato i produttori die le loro, tra cui il presidente della CooperativaPiù Valentino Vela”. A darne notizia è Paolo, candidato alle prossime elezioni comunali di Fiumicino nella lista civica. “Fondamentale, – spiega– è restare al loro fianco in questo momento più che mai, per discutere aiutarli ad affrontare lae l’aumento dei prezzi che ha investito il comparto produttivo. Un sostegno concreto è quello che occorre per salvaguardare ladi prodotti ...

