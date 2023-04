Procreazione assistita, in crescita i viaggi all’estero delle coppie italiane: “Da noi ancora molti i limiti” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la “pausa forzata” della pandemia, sono ripartiti i viaggi all’estero a scopo procreativo. Sarebbero infatti oltre 13mila le coppie italiane che cercano aiuto fuori dai confini nazionali, nonostante in Italia ci siano specialisti e centri di indubbia eccellenza. In aumento del 30 per cento rispetto al 2019. Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Danimarca e Belgio sono le mete più gettonate, specialmente tra le coppie che puntano alla fecondazione eterologa, cioè alla tecnica di Pma che prevede l’utilizzo di gameti, ovuli o spermatozoi, prelevati da un donatore esterno alla coppia. A rilevarlo sono gli specialisti della Società italiana di riproduzione umana (Siru) riuniti in occasione del 6° Congresso Nazionale intitolato “La medicina della riproduzione: tra ricerca e clinica”, che parte oggi a Roma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Dopo la “pausa forzata” della pandemia, sono ripartiti ia scopo procreativo. Sarebbero infatti oltre 13mila leche cercano aiuto fuori dai confini nazionali, nonostante in Italia ci siano specialisti e centri di indubbia eccellenza. In aumento del 30 per cento rispetto al 2019. Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Danimarca e Belgio sono le mete più gettonate, specialmente tra leche puntano alla fecondazione eterologa, cioè alla tecnica di Pma che prevede l’utilizzo di gameti, ovuli o spermatozoi, prelevati da un donatore esterno alla coppia. A rilevarlo sono gli specialisti della Società italiana di riproduzione umana (Siru) riuniti in occasione del 6° Congresso Nazionale intitolato “La medicina della riproduzione: tra ricerca e clinica”, che parte oggi a Roma ...

