Proclamato lo stato d' emergenza sui migranti Si pensa alla stretta sulla protezione speciale

stato d'emergenza per 6 mesi per affrontare la questione migratoria. Il Consiglio dei ministri di ieri sera ha approvato la proposta del ministro per la protezione civile, Nello Musumeci, per provvedere con urgenza a nuove misure che gestiscano l'accoglienza e il rimpatrio dei migranti in arrivo. Secondo il ministero dell'Interno, dal primo gennaio sono arrivate più di 31 mila persone sulle nostre coste, a fronte delle quasi 8 mila dello stesso periodo dell'anno scorso. A preoccupare Musumeci, ma anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è la situazione - si legge nella deliberazione del Cdm - "di gravissimo sovraffollamento nei centri di prima accoglienza e, in particolare, presso l'hotspot di Lampedusa, e alle previsioni di un ulteriore incremento delle partenze nei prossimi mesi". Perciò, nell'ambito ...

