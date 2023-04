Processo Grillo: amico presunta vittima conferma lo stupro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ha confermato in aula, sentito come teste, quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari Alex Cerato, amico d'infanzia della giovane italo - norvegese che accusa Ciro Grillo e tre suoi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Hato in aula, sentito come teste, quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini preliminari Alex Cerato,d'infanzia della giovane italo - norvegese che accusa Ciroe tre suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Damianodanny1 : SILVIA SCONVOLTA NON PIU’ LA STESSA PROCESSO XSTUPRO CONTRO CIRO GRILLO EAMICI TESTIMONIANZA ALEX CERATO AMICO DI… - SardiniaPost : Processo a Grillo jr, in aula l’amico della studentessa vittima del presunto stupro #Sardegna - Hussegnur : @fratotolo2 Del resto sono anni che il figlio di Beppe Grillo è sotto processo per lo stesso reato, ma non si riesce a sapere un tubo. ?? - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Processo Grillo: domani in aula l'amico d'infanzia di Silvia - Sardegna - Leggi tutto --> -

