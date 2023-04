Processione delle 'panze': ecco l'origine dello strano nome (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel giorno della Processione delle ' panze ', il 26 luglio, viene celebrata la festa liturgica. Quindi, il nome deriva dal fatto che in quella data venivano festeggiate soprattutto le donne in ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel giorno della', il 26 luglio, viene celebrata la festa liturgica. Quindi, ilderiva dal fatto che in quella data venivano festeggiate soprattutto le donne in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Roma la curiosa processione delle ‘panze’: ecco l’origine dello strano nome - #curiosa #processione #delle #‘panze’… - pumpitall_italy : RT @QRepubblica: “A me delle cos giudiziarie non importa nulla, però c’è stato uno sputtanamento totale. Soumahoro è stato da tutta la sini… - mascalzonelat17 : RT @QRepubblica: “A me delle cos giudiziarie non importa nulla, però c’è stato uno sputtanamento totale. Soumahoro è stato da tutta la sini… - FrancescoMured6 : RT @QRepubblica: “A me delle cos giudiziarie non importa nulla, però c’è stato uno sputtanamento totale. Soumahoro è stato da tutta la sini… - diocesigubbio : ??? L'unzione delle piaghe del Cristo Morto, la Processione, la meditazione del vicario generale diocesano don Mirko… -