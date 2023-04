Probabili formazioni Milan-Napoli: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Oggi, alle ore 21.00, andrà finalmente in scena la seconda sfida tra Milan e Napoli, che si disputerà allo Stadio “San Siro” di Milano. Non sarà valida per il campionato, come per il primo incontro disputato il 2 aprile, ma per i quarti di finale di Champions League. l’arbitro del match sarà il romeno Istvan Kovacs. Le scelte di Pioli Il Milan scenderà in campo come al “Maradona”, dove ha dominato vincendo 0-4. Pioli sceglierà il 4-2-3-1, con Bennacer alto su Lobotka in pressione, Tonali mezzala a tutto campo e Krunic davanti alla difesa. Per il resto Thiaw al posto Kjaer in difesa e Brahim Diaz titolare nonostante abbia dei piccoli problemi fisici ancora da smaltire del tutto. L’unico ballottaggio potrebbe riguardare proprio il centrale di difesa, con Kjaer che ha delle chance di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Oggi, alle ore 21.00, andrà finalmente in scena la seconda sfida tra, che si disputerà allo Stadio “San Siro” dio. Non sarà valida per il campionato, come per il primo incontro disputato il 2 aprile, ma per i quarti di finale di Champions League.del match sarà il romeno Istvan Kovacs. Le scelte di Pioli Ilscenderà in campo come al “Maradona”, dove ha dominato vincendo 0-4. Pioli sceglierà il 4-2-3-1, con Bennacer alto su Lobotka in pressione, Tonali mezzala a tutto campo e Krunic davanti alla difesa. Per il resto Thiaw al posto Kjaer in difesa e Brahim Diaz titolare nonostante abbia dei piccoli problemi fisici ancora da smaltire del tutto. L’unicoo potrebbe riguardare proprio il centrale di difesa, con Kjaer che ha delle chance di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sowmyasofia : RT @periodicodaily: Bayer Leverkusen vs Union SG – probabili formazioni - Fantacalcio : Champions League, Real Madrid-Chelsea: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Fantacalcio : Champions League, Milan-Napoli: le probabili formazioni e dove vederla in tv - NapoliAddict : Le probabili formazioni di Milan-Napoli, chi sarà il '9' azzurro? Rossoneri come 10 giorni fa #Napoli… - CFNFMCalcio : RT @NewsTuttoC: Vicenza-Juventus NG: ultimo atto. All-in per la Coppa: probabili formazioni -