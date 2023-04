Probabili formazioni Milan-Napoli: a cosa pensano Pioli e Spalletti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Probabili formazioni Milan-Napoli, le ultime sulle possibili scelte di Pioli e Spalletti in vista del match di questa sera Sky Sport riporta le ultime sulle possibili formazioni di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League. Rossoneri con il 4-2-3-1, con i ritorni dall’inizio di Leao, Brahim e Giroud, mentre negli azzurri c’è grande curiosità su chi occuperà il posto di centravanti: probabile impiego dal primo di Raspadori. Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023), le ultime sulle possibili scelte diin vista del match di questa sera Sky Sport riporta le ultime sulle possibilidi, andata dei quarti di Champions League. Rossoneri con il 4-2-3-1, con i ritorni dall’inizio di Leao, Brahim e Giroud, mentre negli azzurri c’è grande curiosità su chi occuperà il posto di centravanti: probabile impiego dal primo di Raspadori.(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore:(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Oliveira; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, ...

