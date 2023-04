Pro Vita: i figli non si comprano, l’utero in affitto diventi reato universale (Di mercoledì 12 aprile 2023) Battaglia aperta da parte di Pro Vita & Famiglia Onlus contro l’utero in affitto. “I figli non si comprano, l’utero in affitto diventi reato universale. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l’immagine di un bambino in un barattolo – trattato come un prodotto da comprare in un supermercato – e con l’invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme. Manifesti tra l’altro già vandalizzati a Bergamo”. Lo annuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus. “I figli nascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno – aggiunge – di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Battaglia aperta da parte di Pro& Famiglia Onlus controin. “Inon siin. Sono partite le nostre affissioni su Roma e nelle principali città italiane con l’immagine di un bambino in un barattolo – trattato come un prodotto da comprare in un supermercato – e con l’invito a firmare la petizione popolare che ha già raggiunto 33.000 firme. Manifesti tra l’altro già vandalizzati a Bergamo”. Lo annuncia Jacopo Coghe, portavoce di Pro& Famiglia Onlus. “Inascono solo da una mamma e da un papà e hanno bisogno – aggiunge – di crescere con entrambi, non essere trattati come oggetti e privati di uno ...

