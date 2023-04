Primo round al Milan | Bennacer fulmina il Napoli

(Di mercoledì 12 aprile 2023)O (ITALPRESS) – La sfida d'andata tutta italiana dei quarti di finale di Champions League va al, che supera 1-0 ila San Siro. A decidere la partita èsul finale ditempo, al termine di un avvio di contesa che sembrava favorire unche perde però Anguissa e Kim per squalifica in vista del ritorno. Dopo nemmeno un minuto, un'incertezza dei padroni di casa regala una colossale palla gol non sfruttata dai partenopei. Anguissa mette in mezzo dalla destra, la difesa si addormenta e Krunic spazza male sul piede di Kvaratskhelia che va al tiro di sinistro, trovando però il salvataggio sulla linea dello stesso bosniaco che rimedia così al suo errore. Due minuti dopo è Maignan ad alzare sopra la traversa un destro dal limite di Anguissa. Il portiere ...

Ha deciso un gol di Bennacer, che in campionato aveva anestetizzato Lobotka e stavolta ha marchiato a fuoco il. Questo per i rossoneri è il terzo clean sheet di fila, il quinto ...Il Milan vince la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League con il risultato di 1 - 0 . Decide il gol al 40' di Bennacer. Il Napoli , nonostante qualche buona occasione, paga l'assenza ...

Il primo round va al Milan, che con il gol di Bennacer batte per la seconda volta in dieci giorni il Napoli dopo il 4-0 al Maradona in campionato. La squadra di Spalletti soffre ma alla fine sfiora il ...