Prezzi proibitivi, cosa accade al mercato delle auto nuove in Italia (Di mercoledì 12 aprile 2023) In soli dieci anni il costo medio per l'acquisto di un mezzo a quattro ruote nuovo si è incrementato del 44% Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 12 aprile 2023) In soli dieci anni il costo medio per l'acquisto di un mezzo a quattro ruote nuovo si è incrementato del 44%

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... folucar : RT @NicolaMelloni: .. - gli affitti, specie per i posti in città, sono troppo alti - quantità e qualità mal si accompagnano, quindi pochi c… - NicolaMelloni : .. - gli affitti, specie per i posti in città, sono troppo alti - quantità e qualità mal si accompagnano, quindi po… - UnaTelaBianca : @BorsoGiancarlo Noi l'ultimo GP dal vivo l'abbiamo visto a Misano nel 2017. Vorrei portarci i bimbi, almeno il gran… - BamueleSaggio : @dv_htdcanbf Se sono condizioni inaccettabili... Non accettarle. Peraltro su questioni abitative a prezzi proibitiv… - leone52641 : RT @liliaragnar: 2 sfornato con questa farina.Essendo un po' aggiornato, le ho fatto presente che i prezzi sono proibitivi e che 500g di bi… -