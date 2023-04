Pretende ed ottiene favori sessuali da due tredicenni | l' orrore dello straniero

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Un cittadinodi 45 anni residente in provincia di Treviso dovrà rispondere di atticon minori: avrebbe ospitato nel proprio garage due ragazzinendo (ed ottenendo) in cambio dell'ospitalità di consumare rapporticon entrambe

Solo che in cambio dell'ospitalità avrebbe preteso ed ottenuto favori sessuali da entrambe. Protagonista della vicenda che arriva da Conegliano (in provincia di Treviso) è un cittadino straniero di 45 ...