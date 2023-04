Prestianni snobba l’Italia di Mancini | «Il suo sogno è questo…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Juan, padre di Gianluca talento del 2006 in orbita Italia e, ha parlato a D Sport del futuro del figlio Juan, padre di Gianluca talento del 2006 in orbita Italia e, ha parlato a D Sport del futuro del figlio. Le sue dichiarazioni: «Il suoè quello di vestire la maglia dell’Argentina. Sta iniziando ora la sua carriera e non deve star dietro a tutte le chiacchiere, deve solo godersi il momento». L'articolo proviene da Calcio News 24.