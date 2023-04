Prestianni non sarà il prossimo oriundo della Nazionale. Il papà: “Sogna l’Argentina” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gianluca Prestianni non giocherà con la maglia dell’Italia: il papà del classe 2006, ha infatti parlato alla radio argentina ‘D Sports’. Ecco le parole del padre del centrocampista del Velez: “Il suo sogno è quello di vestire la maglia dell’Argentina. Sta iniziando ora la sua carriera e non deve star dietro a tutte le chiacchiere, deve solo godersi il momento. In famiglia siamo tutti tifosi del Velez, è felicissimo. A chi somiglia? A me ricorda Saviola”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) Gianlucanon giocherà con la maglia dell’Italia: ildel classe 2006, ha infatti parlato alla radio argentina ‘D Sports’. Ecco le parole del padre del centrocampista del Velez: “Il suo sogno è quello di vestire la maglia del. Sta iniziando ora la sua carriera e non deve star dietro a tutte le chiacchiere, deve solo godersi il momento. In famiglia siamo tutti tifosi del Velez, è felicissimo. A chi somiglia? A me ricorda Saviola”. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Prestianni non sarà il prossimo oriundo della #Nazionale. Il papà: “Sogna l’#Argentina” - sportface2016 : #Prestianni non sarà il prossimo oriundo della #Nazionale. Il papà: “Sogna l’#Argentina” - TuttoMercatoWeb : Prestianni non sarà un nuovo Retegui. Il papà: 'Sogna di giocare con l'Argentina' - bando10_ : La prima partita da titolare non si scorda mai. Prestianni. ?? - mattiazupo : @bando10_ Se qualche club europeo non dovesse lasciare qualcuno dei vari Soulé, Romero o Garnacho come per il Sudam… -