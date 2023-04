«Prepariamoci a siccità e alluvioni» (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’INTERVISTA. Grammenos Mastrojeni: il cambiamento climatico rende imprevedibile il ciclo dell’acqua. «Il Mediterraneo si riscalda più velocemente. Agricoltura e infrastrutture rischiano impatti ingestibili». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’INTERVISTA. Grammenos Mastrojeni: il cambiamento climatico rende imprevedibile il ciclo dell’acqua. «Il Mediterraneo si riscalda più velocemente. Agricoltura e infrastrutture rischiano impatti ingestibili».

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilvocio : Bonelli contro il nuovo dl siccità: 'Va chiamato il dl speriamo che piova'. Be', la gestione del decreto è affidata… - GilardiNad : RT @LucillaMasini: Bonelli contro il nuovo dl siccità: 'Va chiamato il dl speriamo che piova'. Be', alla cabina di regia del decreto c'è Sa… - Alexbelf1 : RT @LucillaMasini: La gestione del dl siccità è affidata a Salvini. Prepariamoci a lavarci con le salviette umidificate. #siccità #dlsicci… - GuernseyJuliet : RT @LucillaMasini: Bonelli contro il nuovo dl siccità: 'Va chiamato il dl speriamo che piova'. Be', alla cabina di regia del decreto c'è Sa… - Melinda_67 : RT @LucillaMasini: Bonelli contro il nuovo dl siccità: 'Va chiamato il dl speriamo che piova'. Be', alla cabina di regia del decreto c'è Sa… -

Acqua, sarà una estate "estrema", il governo ha nominato un Commissario per frenare gli sprechi di acqua Acqua e siccità , prepariamoci ad una estate "estrema". Lo dice uno studio della Commissione europea; lo confermano quanti ogni giorno sono sul Po (quorum ego). Ci avviamo verso una stagione problematica a ... 10 frasi in bergamasco sulla primavera ... ai fiumi e ai laghi, provati da una siccità prolungata. Se questo non dovesse accadere, prepariamoci a un'estate grama. [ Trad.: Se non piove ancora siamo messi male ] https://primabergamo.it/media/... Arriva il commissario anti siccità. Bollette dell'acqua su di 500 euro Ieri, durante la prima Cabina di regia sulla siccità organizzata a Palazzo Chigi coordinata dal ... "Prepariamoci a un'altra estate critica" ha già avvertito il segretario generale dell'Autorità di ... Acqua ead una estate "estrema". Lo dice uno studio della Commissione europea; lo confermano quanti ogni giorno sono sul Po (quorum ego). Ci avviamo verso una stagione problematica a ...... ai fiumi e ai laghi, provati da unaprolungata. Se questo non dovesse accadere,a un'estate grama. [ Trad.: Se non piove ancora siamo messi male ] https://primabergamo.it/media/...Ieri, durante la prima Cabina di regia sullaorganizzata a Palazzo Chigi coordinata dal ... "a un'altra estate critica" ha già avvertito il segretario generale dell'Autorità di ... «Prepariamoci a siccità e alluvioni» - Cronaca L'Eco di Bergamo