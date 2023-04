Premio Minerva a Paolo Inverardi | Riconoscimento ' Women for stem' dedicato a donne di scienza

(Di mercoledì 12 aprile 2023) L'Aquila - La rettrice del Gran Sasso Science Institute (Gssi) Paolariceverà giovedì 13 aprile ilAnna Maria Mammoliti "for". Giunto alla trentaduesima edizione, ilè il primoitalianoalleed è stato creato da Anna Maria Mammoliti, fondatrice dell'associazione "Il Club delle" nel 1983. Viene assegnato ogni anno a "che operano nei campi del sapere e che simbolicamente, rappresentano esemplari modelli femminili per le loro capacità professionali e per i valori positivi di cui sono portatrici" e anche a un uomo "per il contributo professionale e umano dato alla società". La rettriceè stata ...

L'AQUILA " La rettrice del GSSI " Gran Sasso Science Institute, Paola Inverardi, riceverà il prossimo giovedì ilAnna Maria Mammoliti "Women for Stem". Giunto alla trentaduesima edizione, ilè il primo riconoscimento italiano dedicato alle donne ed è stato creato da Anna Maria Mammoliti,

Ricerca, a rettrice Gssi Paola Inverardi il Premio Minerva - Abruzzo Agenzia ANSA

