Premio Export Italia | domani la cerimonia finale | 200 imprese candidate | 13 in gara per la vittoria

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Alla fine di un road-show lungo un anno attraverso l’, con più di quindici eventi in presenza e da remoto, la prima edizione delvede finalmente il traguardo. Oltre duecento, quaranta storiedi successo da condividere, tredici finaliste, provenienti da altrettante regioni, a contendersi la. Sono questi i numeri che decretano il successo delalla vigilia dellain programma a Modena giovedì 13 aprile (BPER Banca Forum Monzani – inizio ore 15). L’iniziativa, presentata ufficialmente un anno fa dallo stesso palco, nasce con un proposito ambizioso: raccogliere in giro per ...

Il valore del vino, in realtà, non risiede solo nella crescita dell', ma è molto più ampio, ... Invitata al ritiro di un, Meloni ha anche voluto sottolineare l'importanza del comparto agro -...

Dalle storie vincenti del Made in Italy, idee e modelli operativi per le Pmi non esportatrici Duecento candidate da tutte le regioni e tredici finaliste a contendersi la vittoria del Premio Export ...