PP50 | THE SESSIONMAN

(Di mercoledì 12 aprile 2023) PP50, THEè lo spettacolo che racconta tra musica e parole i 50 anni di carriera di Phil Palmer in anteprima assoluta il 21 Aprile 2023 ore 21 al Teatro Villoresi di Monza. I biglietti sono in vendita nel circuito Ticketone (prezzi a partire da 20€). PP50,THE, organizzato da We4Show – a new concept for the show, è un viaggio appassionante attraverso le parole di PAOLA MAUGERI e le note di PHIL PALMER accompagnato da una band d’eccezione capitanata da ANDREA CERVETTO. Uno spettacolo all’insegna dell’arte, dove parole e musica si alternano e mescolano nel racconto biografico del grande chitarrista PHIL PALMER accompagnato da una super band, magistralmente raccontato da PAOLA MAUGERI che da sempre racconta la musica. Racconti ed aneddoti di storie di palco e retro palco con Eric Clapton, Tina Turner, Dire Straits, Frank Zappa, ...