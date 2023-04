"Potrebbe insinuare l'altro oligopolio": Biagiarelli, il complottismo di mister Lucarelli (Di mercoledì 12 aprile 2023) C'è anche Lorenzo Biagiarelli a CartaBianca. Il compagno di Selvaggia Lucarelli è ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 3. Qui il cuoco è stato chiamato a commentare l'iniziativa del governo, ossia il blocco della cosiddetta carne sintetica. "Il problema della carne coltivata - esordisce - è che Potrebbe insinuare l'altro oligopolio, quello dei grandi allevamenti". La posizione di Biagiarelli non è nuova. A favore del "nuovo cibo", il foodblogger si era già espresso: "Il 50 per cento della carne noi la importiamo, come importiamo 10mila tonnellate di soia transgender che servono per alimentare la filiera della carne". Insomma, anche Biagiarelli fa il tifo per la carne allevata in laboratorio. Ma non finisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) C'è anche Lorenzoa CartaBianca. Il compagno di Selvaggiaè ospite di Bianca Berlinguer nella puntata di martedì 11 aprile su Rai 3. Qui il cuoco è stato chiamato a commentare l'iniziativa del governo, ossia il blocco della cosiddetta carne sintetica. "Il problema della carne coltivata - esordisce - è chel', quello dei grandi allevamenti". La posizione dinon è nuova. A favore del "nuovo cibo", il foodblogger si era già espresso: "Il 50 per cento della carne noi la importiamo, come importiamo 10mila tonnellate di soia transgender che servono per alimentare la filiera della carne". Insomma, anchefa il tifo per la carne allevata in laboratorio. Ma non finisce ...

