Postepay, come ottenere il rimborso dopo questa spesa: l'accredito direttamente sulla carta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Postepay permette a tutti gli utenti di ottenere un rimborso dopo aver effettuato una spesa in particolare: scopriamo cosa bisogna fare. Poste Italiane fa un bel regalo ai propri utenti, mettendo a disposizione un nuovo rimborso indirizzato ad una spesa in particolare. Chiunque sia in possesso di una Postepay potrà richiederlo, con i soldi che verranno accreditati direttamente sulla carta. Andiamo a vedere di cosa si tratta. L'ultimo rimborso proposto dal colosso italiano – Credits: Ansa Foto – Ilovetrading.itSono tantissimi i servizi di Poste Italiane per i propri utenti. Nell'ultimo periodo l'azienda italiana si è concentrata anche sulla fascia più giovane della ...

