(Di mercoledì 12 aprile 2023) (Adnkronos) – Laureata alla Facoltà di Economia di Torino,che è stata indicata dal Mef per l’incarico didiha maturato oltre vent’anni di esperienza nel private equity e nella finanza immobiliare.di Assoimmobiliare e nel 2020 ha fondato Sensible Capital Srl. Dal 2003 al 2005 è stata Cfo di Patrimonio dello Stato (Mef), con responsabilità sul programma dei fondi immobiliari pubblici e sugli strumenti di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio dello Stato. In seguito è stata a Londra in qualità di Head of Business Development del Gruppo Aedes e dal 2009 al 2013 è stata Dg di Ream Sgr, dove ha portato a termine con successo prima la fase di turnaround e poi il piano triennale ...

Sarà invece una conferma per Claudio Descalzi , al quarto mandato come capoazienda in Eni, e per Matteo Del Fante, al terzo mandato come numero uno di. Flavio Cattaneo prenderà invece ...Matteo Del Fante è Amministratore delegato e direttore generale dida aprile 2017. Laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale 'Luigi Bocconi' di Milano, inizia la sua carriera nel dipartimento di Ricerca di Jp Morgan nel 1991 e, dopo ...Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Eni, Leonardo e. Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Enel convocata per 10 maggio, il Mef - titolare del 23,59% del capitale - ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e ...

Poste italiane, chi è la nuova presidente Silvia Rovere Adnkronos

