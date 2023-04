Post Benfica, tutta l’Inter a riposo ad eccezione di 2 giocatori! ? SM (Di mercoledì 12 aprile 2023) l’Inter è a riposo dopo la grande vittoria contro il Benfica in Champions League. Inzaghi ha dato il giorno libero alla squadra, ad eccezione di due giocatori riposo NON PER TUTTI ? Day-after sereno in casa Inter dopo lo 0-2 rifilato al Benfica nei quarti di finale di andata di Champions League. Un uno-due firmato Barella e Lukaku, che ha schiantato i lusitani al da Luz. Oggi riposo per tutta la squadra, fatta eccezione per due giocatori. Ad Appiano Gentile, infatti, al lavoro Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. I due lavorano per recuperare dai rispettivi infortuni. Come riferisce Sport Mediaset, più ottimismo per il turco già contro il Monza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023)è adopo la grande vittoria contro ilin Champions League. Inzaghi ha dato il giorno libero alla squadra, addi due giocatoriNON PER TUTTI ? Day-after sereno in casa Inter dopo lo 0-2 rifilato alnei quarti di finale di andata di Champions League. Un uno-due firmato Barella e Lukaku, che ha schiantato i lusitani al da Luz. Oggiperla squadra, fattaper due giocatori. Ad Appiano Gentile, infatti, al lavoro Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar. I due lavorano per recuperare dai rispettivi infortuni. Come riferisce Sport Mediaset, più ottimismo per il turco già contro il Monza. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Lukaku: “Rigore? Non ascolto nessuno. Sto tornando in forma. L’esultanza…” - DP_CMJ : Leggendo qua e la.. Vedo gobbi fare post,tweet sul Benfica che non è lo stesso, la fortuna dell'Inter, l'arbitro Ol… - internewsit : Post Benfica, tutta l'Inter a riposo ad eccezione di 2 giocatori! - SM - - gjinoooo : @Darmian_Goat @Pirichello grande. Ottima sportività ma d’altronde da un macaco come te non posso aspettarmi altro.… - bergomifabio : Per i rompipalle. A ottobre, giustamente, davo la responsabilità a TUTTI. Oggi i meriti sono di tutti. Ripeto, la r… -