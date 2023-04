Ponte sullo Stretto | Italia Nostra e Wwf dicono ' no' | ' Costi ambientali elevatissimi'

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilsarebbe "l'ennesima cattedrale nel deserto". Lo afferma l'esponente dell'associazioneCatanzaro, Walter Fratto , in audizione alla commissione Ambiente della ...

Tuttavia sarebbe troppo semplicistico ridurre a ciò le considerazioni sull'utilità o meno delstretto. Se vogliamo fare delle considerazioni in merito, dobbiamo inoltre essere consapevoli ...... che si svolgesfondo della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina'. Così, in ... È unprezioso che collega gli attori indipendenti della società civile russa con le controparti ...IlStretto sarebbe "l'ennesima cattedrale nel deserto". Lo afferma l'esponente dell'associazione Italia Nostra Catanzaro, Walter Fratto , in audizione alla commissione Ambiente della Camera ...

Ponte sullo Stretto di Messina: Tozzi “14 luoghi comuni da smontare sul Ponte Insostenibile” Rinnovabili

