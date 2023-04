Ponte sullo Stretto | Iaria M5s | “Salvini è in difficoltà e vuole evitare il dibattito Sicuri che non sia uno spreco di soldi?”

(Di mercoledì 12 aprile 2023) “La tattica del governo e del ministroè chiara. Non affrontano mai il progetto nel merito, così ogni perplessità viene descritta come un ‘no’ ideologico. Il leader della Lega evita ilparlamentare e il confronto col Paese”. Lo ha detto Antonino, del Movimento 5 stelle, in apertura del, alla Camera, sul decreto legge suldi Messina. “Qui l’unica urgenza è il consenso elettorale del ministroe la sua“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dal suo insediamento, il Governo Meloni ha pensato a tutto fuorché al #PNRR. Dal decreto rave al Ponte sullo Strett… - Parlando del ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture confonde lo spazio di mare tra l'Africa e la Sic… - Ponte sullo Stretto, il no degli ambientalisti: «Mai dimostrata la sua utilità e costi elevatissimi»

IlStretto sarebbe "l'ennesima cattedrale nel deserto". Lo afferma l'esponente dell'associazione Italia Nostra Catanzaro, Walter Fratto , in audizione alla commissione Ambiente della ...A 'chiamare' l'applauso il deputato Paolo Emilio Russo, che ricordando l'impegno del presidente di Forza Italia a favore della costruzione delStretto di Messina, "ilSilvio ...L'Aula della Camera ha respinto con 179 voti contrari e 101 favorevoli le questioni pregiudiziali di costituzionalita' contro l'esame del Dl sulla realizzazione delStretto di Messina, ...

Un’opera dannosa per l’ambiente, inutile in senso pratico e troppo dispendiosa dal punto di vista economico. Così le associazioni degli ambientalisti, tra cui Wwf e Kyoto Club, oggi in audizione alla ...Wwf, Italia Nostra e Kyoto Club in audizione alla Commissione Ambiente della Camera: «Le infrastrutture calabresi sono ferme al fascismo, sarebbe l’ennesima cattedrale nel deserto con costi ambientali ...