Ponte stretto | Camera respinge pregiudiziali opposizioni a Dl

Ilsullosarebbe "l'ennesima cattedrale nel deserto". Lo afferma l'esponente dell'associazione Italia Nostra Catanzaro, Walter Fratto , in audizione alla commissione Ambiente della Camera ...Tuttavia sarebbe troppo semplicistico ridurre a ciò le considerazioni sull'utilità o meno delsullo. Se vogliamo fare delle considerazioni in merito, dobbiamo inoltre essere consapevoli ...... che ai nostri microfoni, ha spiegato i motivi per cui non potrebbe, a suo avviso, essere costruito ilsullo. In occasione dell'incontro organizzato a Villa San Giovanni dai ' No'...

Ponte sullo Stretto, ecco chi sono i tecnici che si pronunceranno sul decreto Gazzetta del Sud - Edizione Messina

"Per Forza Italia, e credo per l'Italia, il Ponte sullo Stretto è e sarà il Ponte Silvio Berlusconi. I primi provvedimenti concreti che hanno provato a dare impulso a quest'opera sono infatti quelli d ...