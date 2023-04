Polizze spericolate

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 aprile 2023) C’è tempo fino al 30 giugno per disinnescare una «bomba» nel settore assicurativo. I problemi di Eurovita sono da ricondurre all’attuale situazione con alti tassi d’interesse e inflazione al galoppo. Ma anche a una gestione molto aggressiva e a generose remunerazioni per gli investitori. Alla fine, a rimetterci potrebbero essere i 353 mila clienti che hanno avuto fiducia nella compagnia. C’è una bomba da 15,3 miliardi di euro che rischia di scoppiare nel mondo del risparmio italiano. L’ordigno è quello di Eurovita e per disinnescarlo c’è tempo fino al 30 giugno. Qualche settimana prima del collasso di Silicon Valley Bank e della tempesta su Credit Suisse, i 353 mila clienti della compagnia assicurativa Eurovita hanno appreso dai giornali o dal sito della società che l’Ivass - il regolatore del settore assicurativo italiano - ha prima commissariato e poi bloccato i riscatti delle loro ...