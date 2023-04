(Di mercoledì 12 aprile 2023) Si celebranonella suggestiva cornice della Terrazza deli 171dellapresenza delle più alte cariche dello Stato, oltre che del capo del Corpo, il prefetto Lamberto Gini. Interverranno, fra gli altri, il premier Giorgiae il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La giornata sarà aperta dal ricordo degli agenti che hanno dato la vita nell’esercizio del loro dovere e successivamente il Presidente della Repubblica concederà quest’anno la medaglia d’oro al valor civileBandiera delladi Stato per le attività svolte dal personale dei Reparti Mobili. Ma le celebrazioni saranno anche l’occasione per ripercorrere il lavoro di controllo e prevenzione che la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : La polizia di Derna (Libia) ha fatto irruzione nella safe house di un trafficante e ha arrestato un gruppo di… - ladyonorato : La corruzione MORALE che pervade tutti gli apparati dello Stato e fa sì che - ad esempio - i capi della Polizia e d… - SecolodItalia1 : Polizia, tutti i numeri di un impegno che dura da 171 anni. Oggi Meloni alla cerimonia al Pincio… - MaraBerloni : RT @MaraBerloni: Auguri Polizia Di Stato Auguri a Tutti Noi Poliziotti ???????? - MaraBerloni : Auguri Polizia Di Stato Auguri a Tutti Noi Poliziotti ???????? -

Dopo un anno il numero di incidenti letali era cresciuto e il capo delladiceva: la legge è ... ordina perizie, istruisce processi infiniti e la magistratura giudicante mandaassolti . ...Sede della Compagnia in Piazza Cassini 13, partecipazione libera (i mercoledì fino al 10 maggio) IMPERIA 10.30 . Celebrazioni per il 171° anniversario della fondazione delladi Stato, ...Da tali dati, spiega la, si evince che la pressione migratoria irregolare via mare, in costante diminuzione dal 2017 al 2019, ha invertito la tendenza dal 2020 al 2022 facendo registrare un ...

Il 171° anniversario della polizia, tutti gli eventi organizzati dalle questure BlogSicilia.it

Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale si occupa prevalentemente del degrado urbano in tutto il territorio comunale attraverso il rispetto delle regole della convivenza civile, alcune dell ...TRIESTE - Negli ultimi tre mesi l'attività del Settore Polizia di Frontiera Terrestre ha portato all'arresto di 21 persone e al fermo di Polizia Giudiziaria di altri 3 soggetti, tutti provenienti da d ...