Polemica social contro Diletta Leotta: il motivo (Di mercoledì 12 aprile 2023) Diletta Leotta, giornalista di Dazn, è stata travolta da una Polemica sui propri social media. Tutti i dettagli Nel corso della sua trasmissione 105 Take Away su Radio 105, Diletta Leotta ha detto: «Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti». La frase ha generato subito grande polemiche sui social visto che la futura mamma è fidanzata con Loris Karius, portiere del Newcastle. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023), giornalista di Dazn, è stata travolta da unasui proprimedia. Tutti i dettagli Nel corso della sua trasmissione 105 Take Away su Radio 105,ha detto: «Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo. Questo è quello che vorrei trasmetterti». La frase ha generato subito grande polemiche suivisto che la futura mamma è fidanzata con Loris Karius, portiere del Newcastle. L'articolo proviene da Calcio News 24.

