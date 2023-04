Pogba, il centrocampista sta per uscire dal tunnel: è quasi finita (Di mercoledì 12 aprile 2023) Pogba, dopo una stagione complicatissima, sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel; il rientro del francese si avvicina. L’entusiasmo con cui è stato accolto la scorsa estate, al momento del suo ritorno, è stato smorzato molto presto dall’infortunio che lo ha colpito nel corso della preparazione estiva. Un problema fisico difficile da superare; Pogba, infatti, è stato fermo per diversi mesi ed è stato costretto a saltare anche il mondiale con la sua Francia. Pogba (LaPresse)Quando sembrava pronto per una maglia da titolare, ci ha pensato un nuovo infortunio a fermarlo una seconda volta. Un vero e proprio incubo dal quale, però, Pogba sembra stia uscendo. Il francese vede la luce in fondo al tunnel e sembra ormai pronto a tornare a completa disposizione di Allegri. Recupero ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 12 aprile 2023), dopo una stagione complicatissima, sembra finalmente vedere la luce in fondo al; il rientro del francese si avvicina. L’entusiasmo con cui è stato accolto la scorsa estate, al momento del suo ritorno, è stato smorzato molto presto dall’infortunio che lo ha colpito nel corso della preparazione estiva. Un problema fisico difficile da superare;, infatti, è stato fermo per diversi mesi ed è stato costretto a saltare anche il mondiale con la sua Francia.(LaPresse)Quando sembrava pronto per una maglia da titolare, ci ha pensato un nuovo infortunio a fermarlo una seconda volta. Un vero e proprio incubo dal quale, però,sembra stia uscendo. Il francese vede la luce in fondo ale sembra ormai pronto a tornare a completa disposizione di Allegri. Recupero ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Presunta estorsione a #Pogba: le carte vanno alla Procura di Parigi: Per questione di competenza è arrivata la deci… - sportli26181512 : #Juve, le ultime su #Pogba e #Vlahovic: novità in vista dello #SportingLisbona: Allenamento in vista dell'andata de… - Gianluca_8 : RT @dariopelle3: Parliamo di cose positive; erano 7 anni che un centrocampista ?? non andava in doppia cifra, l'ultimo fu Paul #Pogba. Adr… - aguzzo05 : RT @La_Bianconera: Era dal #Pogba del 2015/16 che un centrocampista bianconero non segnava 10 gol stagionali! #Rabiot ci riesce dopo 7 anni… - TullioFusco : RT @La_Bianconera: Era dal #Pogba del 2015/16 che un centrocampista bianconero non segnava 10 gol stagionali! #Rabiot ci riesce dopo 7 anni… -