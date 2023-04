(Di mercoledì 12 aprile 2023) IlMeloni non riesce a rispettare le scadenze e gli impegni del, una situazione su cui la destra continua a sorvolare ma che andrebbe chiarita e affrontata quanto prima. Francesco Boccia ...

"L'allarme sulnon rientra, in Senato si discute il decreto sulla governance e ogni giorno sorgono nuovi interrogativi su come viene gestito il più grande piano di crescita e di sviluppo del ......LA STAMPA 'L'allarme dei costruttori Ilè irrealizzabile' apre il quotidiano torinese. 'Bufera ... IL SOLE 24 ORE 'Ex Ilva e Priolo, doppio' apre il quotidiano di Confindustria. 'Entro il ...

Pnrr, l’ultimatum del Pd al governo: “I chiarimenti in Aula non sono più rinviabili” Globalist.it

Agitare il pugno e fare la voce grossa magari serve a farti votare da chi è arrabbiato e deluso. Ma quando vai al governo, devi mettere in campo piani a lungo termine e avviare le diplomazie ...Ancora bloccati i 19 miliardi della tranche di fine 2022. Bruxelles ci contesta inadempienze su tre obiettivi. Pesano i no del governo Meloni su balneari e Mes ...