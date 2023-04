Pnrr, Fitto: “Più di un terzo dei funzionari assunti a termine nei ministeri ha lasciato il posto”. La relazione sull’attuazione deve attendere (Di mercoledì 12 aprile 2023) Più di un terzo dei funzionari assunti con contratti a termine nei ministeri per gestire i progetti del Recovery plan ha già lasciato il posto, optando per alternative migliori. Il dato, che dà la misura del fallimento delle procedure di reclutamento messe in atto finora, arriva dal ministro degli affari europei e del Pnrr Raffaele Fitto, intervenuto in Aula al Senato per la replica al dibattito sul decreto Pnrr. Rimandando però a data ancora da decidere la presentazione dell’attesa relazione sull’attuazione del piano e il confronto con le opposizioni che hanno chiesto al governo di riferire sui ritardi, sulla terza rata ancora bloccata e sui problemi gestionali e amministrativi da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Più di undeicon contratti aneiper gestire i progetti del Recovery plan ha giàil, optando per alternative migliori. Il dato, che dà la misura del fallimento delle procedure di reclutamento messe in atto finora, arriva dal ministro degli affari europei e delRaffaele, intervenuto in Aula al Senato per la replica al dibattito sul decreto. Rimandando però a data ancora da decidere la presentazione dell’attesadel piano e il confronto con le opposizioni che hanno chiesto al governo di riferire sui ritardi, sulla terza rata ancora bloccata e sui problemi gestionali e amministrativi da ...

