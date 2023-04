Pnrr, Fitto al Senato: “Inaccettabile scaricabarile sul nostro governo. Il debito deve essere utile” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Era molto atteso l’intervento del ministro Raffaele Fitto in Parlamento. E’ intervenuto in replica al Senato, dove si è svolta la discussione generale del dl sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha rassicurato sulla bontà del piano e del metodo che il governo sta seguendo. “Il decreto si inserisce in una visione che questo governo ha avuto da sempre, che rivendichiamo: si è deciso di mettere assieme il Pnrr e il piano di coesione. Si è fatta una scelta di merito”. “Nel silenzio mediatico – ricorda Fitto- in sei mesi il governo ha fatto una prima scelta: di verificare con una relazione lo stato di attuazione delle politiche di coesione”. “Dobbiamo immaginare una terapia utile per dare al paese una soluzione”, ha spiegato il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 aprile 2023) Era molto atteso l’intervento del ministro Raffaelein Parlamento. E’ intervenuto in replica al, dove si è svolta la discussione generale del dl sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministro ha rassicurato sulla bontà del piano e del metodo che ilsta seguendo. “Il decreto si inserisce in una visione che questoha avuto da sempre, che rivendichiamo: si è deciso di mettere assieme ile il piano di coesione. Si è fatta una scelta di merito”. “Nel silenzio mediatico – ricorda- in sei mesi ilha fatto una prima scelta: di verificare con una relazione lo stato di attuazione delle politiche di coesione”. “Dobbiamo immaginare una terapiaper dare al paese una soluzione”, ha spiegato il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdnetwork : Spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul #PNRR nel #GovernoMeloni e nella maggioranza è caos tot… - nonleggerlo : Miliardi di euro in queste mani, e sul perché mi terrorizzasse: “Sul Pnrr siamo sereni” “Alcuni progetti irrealiz… - fattoquotidiano : Pnrr, Fitto riferirà in Parlamento. La Lega non molla: “Meglio non spendere che spendere male”. M5s: “Governo divis… - baldoronny : RT @SecolodItalia1: Pnrr, Fitto al Senato: “Inaccettabile scaricabarile sul nostro governo. Il debito deve essere utile” - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Pnrr, Fitto al Senato: “Inaccettabile scaricabarile sul nostro governo. Il debito deve essere utile” -