Plusvalenze, riparte l’inchiesta su Osimhen: la Finanza acquisisce il contratto di Manzi (Repubblica) (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo quanto scrive La Repubblica, l’inchiesta sull’affare Osimhen e dunque sulle Plusvalenze del Napoli è ripartita. La Procura di Napoli ha dato mandato alla Guardia di Finanza di acquisire il contratto di Claudio Manzi nella sede della Turris. Manzi è uno dei quattro giocatori inseriti nell’affare tra Napoli e Lille per l’acquisto dell’attaccante nigeriano del Napoli. Gli altri tre erano Liguori, Palmieri e Karnezis. La Repubblica scrive: “L’indagine sulle Plusvalenze continua. Anche a Napoli. Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio: la Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, è entrata nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Secondo quanto scrive Lasull’affaree dunque sulledel Napoli è ripartita. La Procura di Napoli ha dato mandato alla Guardia didi acquisire ildi Claudionella sede della Turris.è uno dei quattro giocatori inseriti nell’affare tra Napoli e Lille per l’acquisto dell’attaccante nigeriano del Napoli. Gli altri tre erano Liguori, Palmieri e Karnezis. Lascrive: “L’indagine sullecontinua. Anche a Napoli. Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio: la Guardia di, su mandato della Procura di Napoli, è entrata nella sede della Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris… - Frusino : RT @capuanogio: ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris per seq… - Renat0ne : RT @capuanogio: ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris per seq… - Moixus1970 : RT @capuanogio: ?? Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare #Osimhen. La Guardia di Finanza è stata nella sede della Turris per seq… - napolista : #Plusvalenze, riparte l’inchiesta su #Osimhen: la Finanza acquisisce il contratto di Manzi (Repubblica) La Procura… -