Plusvalenze | blitz della Guardia di Finanza sull’operazione Osimhen | cosa rischia il Napoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Nel mondo del calcio continua a tenere banco lo scandalo dellefittizie. La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva, le squadre si preparano per il rush finale con obiettivi di altissimo livello tra campionato e Champions League. Si avvicina sempre di più la sentenza sul ricorso presentato dalla Juventus contro i 15 punti di penalizzazione per il caso dellefittizie, l’udienza è stata fissata il 19 aprile. La dirigenza bianconera dovrà puntare su un vizio di forma per annullare il processo e ritrovarsi con 15 punti in più in classifica. Poi sarà il turno dell’inchiesta sulla manovra stipendi, quella considerata più delicata alla vigilia. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaIlsi prepara a scendere in campo per la ...