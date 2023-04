PizzAut un nuovo modo di fare impresa (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da startup inclusiva e franchising nazionale. La storia PizzAut è molto più di un paio di pizzerie, è un progetto straordinario, attualmente unico in Europa, di fare impresa in maniera inclusiva, l’esempio concreto che un mondo del lavoro diverso è possibile. PizzAut è una startup di nuova concezione, che punta a diventare il primo franchising inclusivo del nostro Paese. L’idea nasce da una mente visionaria e un animo dotato di grande sensibilità, quelli di Nico Acampora, educatore e padre di un ragazzo autistico, che nel corso della sua carriera professionale si è sempre occupato di disabilità e politiche giovanili. Dopo la diagnosi di autismo per il figlio Leo e un momento di fisiologico smarrimento, Acampora ha subito compreso che il suo futuro avrebbe avuto un solo obiettivo: costruire un domani per le persone ... Leggi su lombardiaeconomy (Di mercoledì 12 aprile 2023) Da startup inclusiva e franchising nazionale. La storiaè molto più di un paio di pizzerie, è un progetto straordinario, attualmente unico in Europa, diin maniera inclusiva, l’esempio concreto che un mondo del lavoro diverso è possibile.è una startup di nuova concezione, che punta a diventare il primo franchising inclusivo del nostro Paese. L’idea nasce da una mente visionaria e un animo dotato di grande sensibilità, quelli di Nico Acampora, educatore e padre di un ragazzo autistico, che nel corso della sua carriera professionale si è sempre occupato di disabilità e politiche giovanili. Dopo la diagnosi di autismo per il figlio Leo e un momento di fisiologico smarrimento, Acampora ha subito compreso che il suo futuro avrebbe avuto un solo obiettivo: costruire un domani per le persone ...

