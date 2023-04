Più Armi agli Ucrain Più migranti Meno Stipendio e Pensione agli Italiani!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Ucraina la guerra continua e si continua a morire grazie alle armi fornite dagli alleati NATO. Siamo sempre più… - fattoquotidiano : “Non sono filo-Putin, ma rispetto a un anno fa siamo più lontani dalla pace. Il 22 aprile sarò ai banchetti a Roma… - ivanscalfarotto : *Sanita': Raggi (M5s), meno armi e piu' investimenti, dal 22 aprile campagna referendaria* Messaggio per… - blackdragontrio : basta dopo lo scam del banner armi non mi interessa più questa prima metà voglio baizhu voglio perdere il quinto 50… - AldoAld79866861 : @ravel80262268 @GuidoCrosetto La Russia sta vincendo su tutti i fronti e l’Ucraina sta sempre più nella merda. Vol… -

...e non ci sono segni di 'affievolimento' della volontà degli alleati occidentali di fornireall'... 'Dal punto di vista ceco ed europeo, la cosaimportante è tenere i confini russi illontano ...Condannava il ricorso allecome mezzo per risolvere le controversie nell'era nucleare come folle (" alienum a ratione "): di, ne esecrava non solo l'uso, ma perfino il possesso. Chiedeva il ......è numero uno della Race per caso e scenderà in campo consapevole di avere a disposizione delle... Lo scenarioprobabile, qualora Medvedev dovesse fare il Medvedev, sarebbe un successo del russo.