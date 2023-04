Pisa. Presso l’atrio di Palazzo Gambacorti “La bellezza attraverso lo sguardo” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si terrà Presso l’atrio di Palazzo Gambacorti, dal 13 al 24 aprile, la mostra d’arte “La bellezza attraverso lo sguardo” dell’artista Monica Giovannini. Un insieme di opere sulla bellezza nelle varie forme: tre di esse sono dedicate alla città di Pisa, con la quale Monica Giovannini ha un legame affettivo e sono ambientate sui Lungarni in diversi momenti della giornata. Lo sguardo si perde nei riflessi che gli splendidi palazzi creano sull’Arno; un’opera è dedicata alla sua città Montecatini Terme con “Uno scorcio nel parco”. Le altre 19 opere sono scaturite da momenti belli trascorsi a contatto con la bellezza della natura in cerca d’ispirazione e soggetti da dipingere. Il colore è sempre il ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si terràdi, dal 13 al 24 aprile, la mostra d’arte “Lalo” dell’artista Monica Giovannini. Un insieme di opere sullanelle varie forme: tre di esse sono dedicate alla città di, con la quale Monica Giovannini ha un legame affettivo e sono ambientate sui Lungarni in diversi momenti della giornata. Losi perde nei riflessi che gli splendidi palazzi creano sull’Arno; un’opera è dedicata alla sua città Montecatini Terme con “Uno scorcio nel parco”. Le altre 19 opere sono scaturite da momenti belli trascorsi a contatto con ladella natura in cerca d’ispirazione e soggetti da dipingere. Il colore è sempre il ...

